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Сальдо предупредил о фейках, распространяемых противником от его имени - РИА Новости, 09.06.2026
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17:07 09.06.2026 (обновлено: 23:35 09.06.2026)
Сальдо предупредил о фейках, распространяемых противником от его имени

Сальдо рассказал о распространяемых противником от его имени фейках об эвакуации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о распространении противником от его имени ложных сообщений об эвакуации и экстренных решениях.
  • Сальдо призвал ориентироваться на официальные источники информации и свои официальные страницы в мессенджерах и соцсетях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о распространении противником от его имени ложных сообщений об эвакуации и экстренных решениях и призвал ориентироваться на официальные источники информации.
«
"Противник опять распространяет фейки от моего имени. В сети снова разгоняют поддельные сообщения и видео. Появляются вбросы про эвакуации, "кризисы", закрытия, экстренные решения и прочую чушь, цель которой посеять тревогу среди жителей Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал ориентироваться на его официальные страницы в мессенджерах, соцсетях и на официальные источники информации.
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