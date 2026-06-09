Сальдо предупредил о фейках, распространяемых противником от его имени

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о распространении противником от его имени ложных сообщений об эвакуации и экстренных решениях.
- Сальдо призвал ориентироваться на официальные источники информации и свои официальные страницы в мессенджерах и соцсетях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о распространении противником от его имени ложных сообщений об эвакуации и экстренных решениях и призвал ориентироваться на официальные источники информации.
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"Противник опять распространяет фейки от моего имени. В сети снова разгоняют поддельные сообщения и видео. Появляются вбросы про эвакуации, "кризисы", закрытия, экстренные решения и прочую чушь, цель которой посеять тревогу среди жителей Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал ориентироваться на его официальные страницы в мессенджерах, соцсетях и на официальные источники информации.