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Писарев поставил Сафонова в один ряд с Нойером и Куртуа - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
18:09 09.06.2026 (обновлено: 18:12 09.06.2026)
Писарев поставил Сафонова в один ряд с Нойером и Куртуа

РИА Новости: Писарев назвал Сафонова одним из лучших вратарей мира

© Фото : Социальные сети PSGМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Социальные сети PSG
Матвей Сафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев назвал Матвея Сафонова одним из лучших голкиперов мира.
  • Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды победил в Лиге чемпионов.
  • Писарев отметил, что секрет быстрой адаптации Сафонова во Франции заключается в его поведении вне поля и высоком уровне игры.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал вратаря национальной команды и французского "ПСЖ" Матвея Сафонова одним из лучших голкиперов мира.
Сафонов играет за "ПСЖ" с 2024 года. 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
"Один из, - сказал Писарев, отвечая на вопрос, является ли Сафонов лучшим вратарем мира на данный момент. - Есть Куртуа, Райя, Нойер, Доннарумма, Сафонов, Акинфеев. Но по вратарям лучше к Виталию Витальевичу Кафанову (тренеру вратарей сборной России - ред.)".
Также тренер сборной России высказался о причинах быстрой адаптации вратаря во Франции. "Поведение вне поля - это очень важная составляющая, а на поле он просто очень хороший вратарь. Вот и весь секрет", - отметил собеседник агентства.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Сафонов стал лучшим игроком "ПСЖ" в мае по версии Le Parisien
5 июня, 20:56
 
ФутболСпортРоссияБудапештФранцияНиколай ПисаревКубок Франции по футболуАрсенал (Лондон)Матвей СафоновЛига чемпионов 2025-2026
 
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