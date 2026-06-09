Писарев поставил Сафонова в один ряд с Нойером и Куртуа

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал вратаря национальной команды и французского "ПСЖ" Матвея Сафонова одним из лучших голкиперов мира.