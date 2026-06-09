Писарев поставил Сафонова в один ряд с Нойером и Куртуа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Писарев назвал Матвея Сафонова одним из лучших голкиперов мира.
- Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды победил в Лиге чемпионов.
- Писарев отметил, что секрет быстрой адаптации Сафонова во Франции заключается в его поведении вне поля и высоком уровне игры.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал вратаря национальной команды и французского "ПСЖ" Матвея Сафонова одним из лучших голкиперов мира.
Сафонов играет за "ПСЖ" с 2024 года. 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Также тренер сборной России высказался о причинах быстрой адаптации вратаря во Франции. "Поведение вне поля - это очень важная составляющая, а на поле он просто очень хороший вратарь. Вот и весь секрет", - отметил собеседник агентства.