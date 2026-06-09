Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Россия предложила продлить нулевые пошлины на ввоз топлива в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия предложила продлить на год, до 30 июня 2027 года, нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на бензин, авиакеросин, дизельное и судовое топливо.

Обсуждение предложения продлится до 25 июня 2026 года.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия предложила продлить на год, до 30 июня 2027 года, действующие нулевые ставки ввозных таможенных пошлин при импорте в страны ЕАЭС бензина, авиакеросина, дизельного и судового топлива, говорится материалах к проекту решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Установить ставки ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза , утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года Nº 80, в отношении бензинов моторных... топлива для реактивных двигателей... дизельного топлива... судового топлива... и газойлей прочих... в размере 0% от таможенной стоимости с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года включительно", - говорится в проекте решения Совета ЕЭК

"В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации о продлении действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин ", - уточняется в материалах.

Нулевая ставка действует с октября 2025 года по 30 июня 2026 года включительно.

"Мера направлена на стабильное обеспечение топливом государств-членов Евразийского экономического союза в условиях сезонного роста спроса на него, в том числе для проведения сельскохозяйственных уборочных полевых работ", - поясняется в материалах к проекту.