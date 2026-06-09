Россия предложила продлить нулевые пошлины на ввоз топлива в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия предложила продлить на год, до 30 июня 2027 года, нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на бензин, авиакеросин, дизельное и судовое топливо.
- Обсуждение предложения продлится до 25 июня 2026 года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия предложила продлить на год, до 30 июня 2027 года, действующие нулевые ставки ввозных таможенных пошлин при импорте в страны ЕАЭС бензина, авиакеросина, дизельного и судового топлива, говорится материалах к проекту решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Установить ставки ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года Nº 80, в отношении бензинов моторных... топлива для реактивных двигателей... дизельного топлива... судового топлива... и газойлей прочих... в размере 0% от таможенной стоимости с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года включительно", - говорится в проекте решения Совета ЕЭК.
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"В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации о продлении действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин ", - уточняется в материалах.
Нулевая ставка действует с октября 2025 года по 30 июня 2026 года включительно.
"Мера направлена на стабильное обеспечение топливом государств-членов Евразийского экономического союза в условиях сезонного роста спроса на него, в том числе для проведения сельскохозяйственных уборочных полевых работ", - поясняется в материалах к проекту.
Обсуждение предложения о продлении действия нулевых ставок продлится до 25 июня.