Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев назвал масштабы России одновременно и вызовом, и силой страны.

Власти страны решают уникальную задачу обеспечения связанности территорий, чтобы каждый россиянин чувствовал, что живет в едином государстве.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал масштабы России одновременно и вызовом, и силой страны.

Вопросы связанности регионов РФ стали одной из тем пленарного заседания итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".

Медведев назвал особой, уникальной задачей обеспечение связанности территорий такой огромной страны. Он отметил, что в мире не так много стран, где эта задача является столь же сложной, как в России.

« "Когда я в какие-то маленькие страны попадал с государственными визитами, с частной программой, я смотрел и думал: "Господи, как же им просто. Вот они садятся за руль и едут в другую часть страны за полтора часа". А у нас - и в этом наша сила - расстояния такие, что самолеты не справляются подчас. И это вызов. Тот вызов, с которым нам еще только предстоит справиться", - подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что проблема касается не только центра России, где многое делается для обеспечения связанности территорий, но прежде всего "безбрежных пространств" страны.

"А в чем здесь вызов? Вызов в том, чтобы каждый гражданин нашей страны чувствовал, что он живет в огромном, но связанном государстве", - добавил он.

Медведев упомянул, что около 25 лет назад, когда он приезжал в отдаленные от Москвы регионы, слышал от некоторых коллег там фразу: "Ну вот у вас, в России".

"Я говорю: "Что? Это просто надо вытравить из вашего лексикона. Это чрезвычайно опасные фразы". Они ничего плохого не имели в виду. Просто разрыв был такой, что добраться до Москвы, заплатив за билет, было почти невозможно", - пояснил председатель "Единой России".