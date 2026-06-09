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Медведев назвал масштабы России одновременно и вызовом, и силой страны - РИА Новости, 09.06.2026
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15:44 09.06.2026

Медведев назвал масштабы России одновременно и вызовом, и силой страны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на форуме Единой России "Есть результат!"
Дмитрий Медведев на форуме Единой России Есть результат! - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Медведев на форуме Единой России "Есть результат!"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал масштабы России одновременно и вызовом, и силой страны.
  • Власти страны решают уникальную задачу обеспечения связанности территорий, чтобы каждый россиянин чувствовал, что живет в едином государстве.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал масштабы России одновременно и вызовом, и силой страны.
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Медведев назвал особой, уникальной задачей обеспечение связанности территорий такой огромной страны. Он отметил, что в мире не так много стран, где эта задача является столь же сложной, как в России.
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"Когда я в какие-то маленькие страны попадал с государственными визитами, с частной программой, я смотрел и думал: "Господи, как же им просто. Вот они садятся за руль и едут в другую часть страны за полтора часа". А у нас - и в этом наша сила - расстояния такие, что самолеты не справляются подчас. И это вызов. Тот вызов, с которым нам еще только предстоит справиться", - подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что проблема касается не только центра России, где многое делается для обеспечения связанности территорий, но прежде всего "безбрежных пространств" страны.
"А в чем здесь вызов? Вызов в том, чтобы каждый гражданин нашей страны чувствовал, что он живет в огромном, но связанном государстве", - добавил он.
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Медведев упомянул, что около 25 лет назад, когда он приезжал в отдаленные от Москвы регионы, слышал от некоторых коллег там фразу: "Ну вот у вас, в России".
"Я говорю: "Что? Это просто надо вытравить из вашего лексикона. Это чрезвычайно опасные фразы". Они ничего плохого не имели в виду. Просто разрыв был такой, что добраться до Москвы, заплатив за билет, было почти невозможно", - пояснил председатель "Единой России".
Он заверил, что власти страны сейчас решают эту задачу обеспечения связанности страны. "Я просто к тому, что этот вызов касается сохранения всего единого гигантского государства", - подчеркнул Медведев.
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