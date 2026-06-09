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Медведев назвал высокотехнологичное сельское хозяйство достижением России - РИА Новости, 09.06.2026
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15:29 09.06.2026
Медведев назвал высокотехнологичное сельское хозяйство достижением России

Медведев: Россия кормит не только себя, но и другие страны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!"
Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России Есть результат! - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал высокотехнологичное сельское хозяйство величайшим достижением России.
  • Он подчеркнул, что Россия кормит не только себя, но и другие страны.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал величайшим достижением России высокотехнологичное сельское хозяйство, отметив, что РФ кормит не только себя, но и другие страны.
"Мы себя действительно кормим, это величайшее достижение для такого государства, как Россия", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!" в Москве.
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Медведев поблагодарил российских аграриев за такой результат.
"Мы имеем высокотехнологичное сельское хозяйство. Кормим многие страны, это тоже правда", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, председатель партии призвал достичь суверенитета в сфере сельского хозяйства.
"Все, что касается самых высоких технологий в сельском хозяйстве, нам на это обязательно нужно обратить внимание и создать суверенитет в этой сфере, поскольку если мы не сделаем этого, то это тот кран, который в любой момент могут привернуть. И это будет эффективно", - сказал Медведев.
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ЭкономикаРоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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