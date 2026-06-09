Медведев назвал высокотехнологичное сельское хозяйство достижением России

"Все, что касается самых высоких технологий в сельском хозяйстве, нам на это обязательно нужно обратить внимание и создать суверенитет в этой сфере, поскольку если мы не сделаем этого, то это тот кран, который в любой момент могут привернуть. И это будет эффективно", - сказал Медведев.