Медведев назвал высокотехнологичное сельское хозяйство достижением России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев назвал высокотехнологичное сельское хозяйство величайшим достижением России.
- Он подчеркнул, что Россия кормит не только себя, но и другие страны.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал величайшим достижением России высокотехнологичное сельское хозяйство, отметив, что РФ кормит не только себя, но и другие страны.
"Мы себя действительно кормим, это величайшее достижение для такого государства, как Россия", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!" в Москве.
Медведев поблагодарил российских аграриев за такой результат.
"Мы имеем высокотехнологичное сельское хозяйство. Кормим многие страны, это тоже правда", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, председатель партии призвал достичь суверенитета в сфере сельского хозяйства.
"Все, что касается самых высоких технологий в сельском хозяйстве, нам на это обязательно нужно обратить внимание и создать суверенитет в этой сфере, поскольку если мы не сделаем этого, то это тот кран, который в любой момент могут привернуть. И это будет эффективно", - сказал Медведев.
Эксперт рассказал, как решить кадровую проблему в АПК России
23 ноября 2025, 05:07