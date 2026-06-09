Россия доказала всему миру, что умеет держать удар, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Россия доказала всему миру свою способность справляться с самыми сложными вызовами.
- По его словам, россияне сплотились вокруг президента и доказали способность отражать опасные угрозы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия доказала всему миру, что может справляться с самыми сложными вызовами, умеет держать удар, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сплотившись вокруг главы нашей страны, мы вместе с вами доказали, что способны отражать самые опасные угрозы, справляться с самыми сложными вызовами. Мы умеем держать удар. Это совершенно очевидно всему миру", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума ЕР "Есть результат!".