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Россия доказала всему миру, что умеет держать удар, заявил Медведев - РИА Новости, 09.06.2026
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13:40 09.06.2026 (обновлено: 23:34 09.06.2026)
Россия доказала всему миру, что умеет держать удар, заявил Медведев

Медведев: Россия доказала всему миру, что справится с самыми сложными вызовами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОтчетно-программный форум Единой России "Есть результат!" в Москве
Отчетно-программный форум Единой России Есть результат! в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Отчетно-программный форум Единой России "Есть результат!" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия доказала всему миру свою способность справляться с самыми сложными вызовами.
  • По его словам, россияне сплотились вокруг президента и доказали способность отражать опасные угрозы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия доказала всему миру, что может справляться с самыми сложными вызовами, умеет держать удар, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сплотившись вокруг главы нашей страны, мы вместе с вами доказали, что способны отражать самые опасные угрозы, справляться с самыми сложными вызовами. Мы умеем держать удар. Это совершенно очевидно всему миру", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума ЕР "Есть результат!".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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