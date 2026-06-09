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Украинские неудачники отказались слушать гимн России. И жестко поплатились! - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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12:28 09.06.2026 (обновлено: 12:45 09.06.2026)
Украинские неудачники отказались слушать гимн России. И жестко поплатились!

Украинских параармрестлеров оштрафовали на 250 евро за отказ слушать гимн России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в руке болельщика
Российский флаг в руке болельщика - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Украинские инициативы заставляют смеяться весь мир во всех сферах жизни. Спорт здесь не является исключением из правил. Чемпионат Европы по параармрестлингу в Будапеште обернулся скандалом исключительно из–за смешных действий украинских спортсменов, которые отказались слушать гимн России.

Что сотворили украинцы

В последние месяцы процесс возвращения российских спортсменов на международные соревнования резко ускорился. Многие зарубежные федерации выступили в защиту россиян и позволили нашим атлетам принимать участие во всех турнирах, в том числе с флагом и гимном. Примеров таким стартам множество, а одним из них стало европейское первенство по параармрестлингу в Будапеште.
В весовой категории до 60 в борьбе левой рукой среди мужчин с церебральным параличом золотую медаль завоевал Гаврилов, вторым стал украинец Сидорчук, третьим - его соотечественник Луцишин. В этой дисциплине предполагается, что национальные символы будут использоваться полноценно, поэтому в честь победы Гаврилова прозвучал гимн России.
Только вот оба украинских атлета устроили мерзкую провокацию и демонстративно покинули пьедестал почета во время исполнения гимна нашей страны. Это было очередное мелочное действие, которое не обрело никакого смысла. Более того, украинские неудачники нарушили регламент соревнований, которые не предполагает дискриминационного отношения к гимнам или другой символике конкретной страны.
«
"Я занял третье место на левую руку, а мой коллега по сборной – второе место. Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения. Штраф заплатили - 250 евро на каждого", - заявил Луцишин порталу Tribuna.
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Больше никаких провокаций?

Вообще же в протоколах EAF Гаврилов указан как нейтральный спортсмен, однако после его победы был продемонстрирован флаг России, а на подиуме звучал гимн страны. Украинские же атлеты предпочли устроить нечто странное и не поддающееся логическому осмыслению. Там в очередной раз наплевали на адекватность и всяческую рациональность ради политического заказа на русофобию.
Что ж, это далеко не первый случай такого оголтеого отношения к России со стороны украинских аргессоров. Буквально несколько недель назад на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне в упражнении с лентой россиянка Яна Заикина опередила украинку Софию Краинскую, которая на церемонии награждения закрыла глаза и надела наушники.
Это выглядело настолько нелепо, что никто толком и не обратил на украинку внимания, потому что в целом представители этой страны уже окончательно вывевли из себя нормальных людей по всему миру. Вот и мерзости украинцев в спорте уже стали чем-то обыденным и заслуживающим порицания.
Так что в параармрестлинге поступили исключительно правильно, наложив денежный штраф на украинских спортсменов за откровенную русофобию. И чем дальше это будет продолжаться, тем быстрее наши атлеты вернутся на мировую арену.
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