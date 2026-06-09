Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем вузам.
- Предостережения получили Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Предостережения получили Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет.
Уточняется, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.