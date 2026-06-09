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В Роснедрах назвали "серые пятна" на геологической карте России - РИА Новости, 09.06.2026
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02:22 09.06.2026
В Роснедрах назвали "серые пятна" на геологической карте России

Глава Роснедр назвал Дальний Восток основным "серым пятном" России

© Илья ГрабарникГеологи на Колыме
Геологи на Колыме - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Илья Грабарник
Геологи на Колыме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дальний Восток, включая его арктические зоны, остается основным «серым пятном» с точки зрения геологической изученности России, там возможны крупные открытия полезных ископаемых.
  • Европейская Арктика в значительной степени изучена, и больших открытий там ожидать не приходится.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дальний Восток, в том числе его арктические зоны, остается основным "серым пятном" с точки зрения геологической изученности страны, там возможны основные открытия, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Основной регион, где у нас сейчас остаются "серые пятна", - это Дальний Восток. И большая часть наших перспектив связана с ним. Это, в том числе, и арктические зоны Дальнего Востока", - сказал он, отвечая на вопрос, в каких регионах России крупные открытия полезных ископаемых наиболее возможны.
В то же время, по словам Казанова, европейская Арктика в значительной степени изучена.
"И там уже таких новостей ждать не приходится", - заключил руководитель ведомства.
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ЭкономикаДальний ВостокРоссияАрктикаФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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