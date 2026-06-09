В Роснедрах назвали "серые пятна" на геологической карте России

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дальний Восток, в том числе его арктические зоны, остается основным "серым пятном" с точки зрения геологической изученности страны, там возможны основные открытия, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.