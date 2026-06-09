В Роснедрах назвали "серые пятна" на геологической карте России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дальний Восток, включая его арктические зоны, остается основным «серым пятном» с точки зрения геологической изученности России, там возможны крупные открытия полезных ископаемых.
- Европейская Арктика в значительной степени изучена, и больших открытий там ожидать не приходится.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дальний Восток, в том числе его арктические зоны, остается основным "серым пятном" с точки зрения геологической изученности страны, там возможны основные открытия, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Основной регион, где у нас сейчас остаются "серые пятна", - это Дальний Восток. И большая часть наших перспектив связана с ним. Это, в том числе, и арктические зоны Дальнего Востока", - сказал он, отвечая на вопрос, в каких регионах России крупные открытия полезных ископаемых наиболее возможны.
В то же время, по словам Казанова, европейская Арктика в значительной степени изучена.
"И там уже таких новостей ждать не приходится", - заключил руководитель ведомства.