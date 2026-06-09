Медиабанк РИА Новости подключил ИИ к поиску изображений

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Медиабанке РИА Новости появились сразу три новых функции на базе технологий искусственного интеллекта и машинного зрения. Их задача – сделать работу пользователей с фотоконтентом быстрее и удобнее.

Умный поиск. Новый инструмент позволяет находить фотографии не только по текстовым описаниям и ключевым словам, но и по визуальному содержимому кадра. Пользователь может искать изображения, описывая своими словами отдельные объекты на фотографии, их цвет и форму, или даже настроение снимка.

Похожие изображения. Функция помогает подобрать фотографии, визуально похожие на загруженное пользователем изображение. Это удобно, если необходимо найти оригинал уже имеющегося снимка или другие похожие кадры.

Персоны. Теперь пользователям доступен новый набор инструментов, который использует технологии распознавания лиц и собственную базу персон Медиабанка. Он позволяет быстрее находить фотографии известных личностей как по-отдельности, так и на совместных изображениях. Например, можно найти все кадры, на которых две и более известные персоны присутствуют вместе. Это делает поиск по крупнейшей базе фото еще более точным и удобным.

« "Объединив многолетний опыт компании с инновационными технологиями компьютерного зрения (CV), мы создали продукт, который приблизил наш поиск к тому, как видят мир люди. Нейропоиск воспринимает изображение целиком: распознает объекты в кадре, понимает визуальный контекст и улавливает настроение фотографии. Поэтому пользователям больше не нужно ограничиваться ключевыми словами", – сказала руководитель Центра исследований и анализа данных медиагруппы "Россия сегодня" Елена Слинько.

Она добавила, что теперь благодаря технологиям искусственного интеллекта и машинного зрения в медиабанке можно находить изображения не только по конкретным объектам, но и по настроению, эмоциям и ассоциациям — от "романтической атмосферы" до "чувства безмятежности", от "городского пейзажа" до "летнего настроения".

Все новые функции доступны в режиме "Бета". Команда Медиабанка продолжает активно развивать сервисы и обучать модели, а пользователи получат возможность первыми протестировать новые инструменты и внести свой вклад в их дальнейшее совершенствование.

"Новые инструменты помогают пользователям находить нужные фотографии быстрее и точнее. Благодаря технологиям машинного обучения поиск больше не ограничивается только ключевыми словами или описаниями снимков. Теперь можно искать изображения по их содержанию, настроению и визуальным характеристикам, находить совместные фотографии известных персон, а также быстро подбирать похожие кадры или находить оригинал изображения по имеющемуся снимку. Наша задача заключалась не просто во внедрении ИИ-технологий, а в том, чтобы сделать работу с крупнейшим фотоархивом страны более удобной и эффективной для каждого пользователя", – сказал директор дирекции разработки программного обеспечения медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Косарев.