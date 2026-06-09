Еще 14 регионов будут внедрять Стандарт общественного капитала

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Соглашения о внедрении Стандарта общественного капитала бизнеса подписали 14 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал".

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме 14 регионов Российской Федерации подписали соглашения о внедрении Стандарта общественного капитала бизнеса.

По словам генерального директора АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой, подписанные соглашения позволяют регионам перейти к понятной и структурной системе оценки ответственности бизнеса. Сейчас к внедрению системы подключились 36 регионов.

"Мы видим, что запрос на такую оценку в контексте общественной пользы стремительно растет: регионам нужен единый, прозрачный и сопоставимый механизм, который помогает отличать действительно ответственные компании и масштабировать их лучшие практики. Стандарт становится мостом между национальными целями, региональной политикой и реальными действиями бизнеса", — приводит пресс-служба слова Багатыровой.

Стандарт общественного капитала бизнеса показал себя как эффективный инструмент для оценки нефинансовых аспектов деятельности организаций в регионах, отмечается в сообщении организации. Его цель — оценивать и поощрять вклад компаний в достижение национальных целей развития и повышение общественного благосостояния. Координатором Стандарта выступает АНО "Общественный капитал", учрежденная правительством Москвы и АСИ.