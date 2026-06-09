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Еще 14 регионов будут внедрять Стандарт общественного капитала - РИА Новости, 09.06.2026
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16:55 09.06.2026
Еще 14 регионов будут внедрять Стандарт общественного капитала

Еще 14 российских регионов будут интегрировать Стандарт общественного капитала

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2026. Работа форума
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Соглашения о внедрении Стандарта общественного капитала бизнеса подписали 14 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал".
На XXIX Петербургском международном экономическом форуме 14 регионов Российской Федерации подписали соглашения о внедрении Стандарта общественного капитала бизнеса.
По словам генерального директора АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой, подписанные соглашения позволяют регионам перейти к понятной и структурной системе оценки ответственности бизнеса. Сейчас к внедрению системы подключились 36 регионов.
"Мы видим, что запрос на такую оценку в контексте общественной пользы стремительно растет: регионам нужен единый, прозрачный и сопоставимый механизм, который помогает отличать действительно ответственные компании и масштабировать их лучшие практики. Стандарт становится мостом между национальными целями, региональной политикой и реальными действиями бизнеса", — приводит пресс-служба слова Багатыровой.
Стандарт общественного капитала бизнеса показал себя как эффективный инструмент для оценки нефинансовых аспектов деятельности организаций в регионах, отмечается в сообщении организации. Его цель — оценивать и поощрять вклад компаний в достижение национальных целей развития и повышение общественного благосостояния. Координатором Стандарта выступает АНО "Общественный капитал", учрежденная правительством Москвы и АСИ.
В 2026 году внедрять стандарт в своей работе начнут Архангельская, Брянская, Кемеровская, Костромская, Смоленская, Магаданская, Рязанская и Ярославская области, Камчатский и Пермский края, Удмуртская республика, Республики Адыгея, Тыва и Саха (Якутия).
 
АНО "Общественный капитал"Агентство стратегических инициатив (АСИ)Россия
 
 
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