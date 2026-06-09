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В Тюмени заметили ребенка, бегавшего по дороге в одном подгузнике - РИА Новости, 09.06.2026
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10:02 09.06.2026 (обновлено: 10:09 09.06.2026)
В Тюмени заметили ребенка, бегавшего по дороге в одном подгузнике

В Тюмени начали проверку после сообщений о бегавшем по дороге раздетом ребенке

© СоцсетиРебенок в подгузнике бегает по проезжей части в Тюмени
Ребенок в подгузнике бегает по проезжей части в Тюмени - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети
Ребенок в подгузнике бегает по проезжей части в Тюмени
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени ребенок в одном подгузнике и шлепанцах бегал по проезжей части.
  • Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку.
ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Ребенок в одном подгузнике бегал по проезжей части в Тюмени, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В местных группах в соцсетях опубликовано видео, на котором маленький ребенок без одежды - на нем были лишь подгузник и шлепанцы - бежит по дороге перед машиной, у гостиницы "Лайнер" его догоняет женщина.
«
"Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка по размещенным материалам, после этого будут приняты меры", - сказали в пресс-службе полиции.
В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что после публикации сообщений о нахождении на проезжей части малолетнего без одежды и без сопровождения взрослых проверяется исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями ребенка своих обязанностей.
 
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