Ребенок в подгузнике бегает по проезжей части в Тюмени

Ребенок в подгузнике бегает по проезжей части в Тюмени

© Соцсети Ребенок в подгузнике бегает по проезжей части в Тюмени

В Тюмени заметили ребенка, бегавшего по дороге в одном подгузнике

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тюмени ребенок в одном подгузнике и шлепанцах бегал по проезжей части.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку.

ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Ребенок в одном подгузнике бегал по проезжей части в Тюмени, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В местных группах в соцсетях опубликовано видео, на котором маленький ребенок без одежды - на нем были лишь подгузник и шлепанцы - бежит по дороге перед машиной, у гостиницы "Лайнер" его догоняет женщина.

« "Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка по размещенным материалам, после этого будут приняты меры", - сказали в пресс-службе полиции.