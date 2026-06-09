В Тюмени заметили ребенка, бегавшего по дороге в одном подгузнике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени ребенок в одном подгузнике и шлепанцах бегал по проезжей части.
- Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку.
ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Ребенок в одном подгузнике бегал по проезжей части в Тюмени, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В местных группах в соцсетях опубликовано видео, на котором маленький ребенок без одежды - на нем были лишь подгузник и шлепанцы - бежит по дороге перед машиной, у гостиницы "Лайнер" его догоняет женщина.
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"Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка по размещенным материалам, после этого будут приняты меры", - сказали в пресс-службе полиции.
В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что после публикации сообщений о нахождении на проезжей части малолетнего без одежды и без сопровождения взрослых проверяется исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями ребенка своих обязанностей.