В Новосибирске женщина родила ребенка на улице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина в Новосибирске родила ребенка прямо на улице.
- В областном Минздраве подтвердили вызов скорой помощи на роды вне роддома.
НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Женщина в Новосибирске родила ребенка прямо на улице, сообщили журналистам в Минздраве региона.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что женщина родила ребенка прямо на земле между домами на Вертковской улице.
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"Был вызов скорой помощи на роды вне роддома. Состояние здоровья конкретного пациента - врачебная тайна", - сообщили в областном Минздраве.
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