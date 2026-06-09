В Новосибирске женщина родила ребенка на улице

НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Женщина в Новосибирске родила ребенка прямо на улице, сообщили журналистам в Минздраве региона.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что женщина родила ребенка прямо на земле между домами на Вертковской улице.