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В Новосибирске женщина родила ребенка на улице - РИА Новости, 09.06.2026
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08:45 09.06.2026
В Новосибирске женщина родила ребенка на улице

В Новосибирске женщина родила ребенка прямо на улице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина в Новосибирске родила ребенка прямо на улице.
  • В областном Минздраве подтвердили вызов скорой помощи на роды вне роддома.
НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Женщина в Новосибирске родила ребенка прямо на улице, сообщили журналистам в Минздраве региона.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что женщина родила ребенка прямо на земле между домами на Вертковской улице.
«
"Был вызов скорой помощи на роды вне роддома. Состояние здоровья конкретного пациента - врачебная тайна", - сообщили в областном Минздраве.
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