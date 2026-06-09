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Эксперт рассказал, как тополиный пух может навредить автомобилю - РИА Новости, 09.06.2026
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11:40 09.06.2026
Эксперт рассказал, как тополиный пух может навредить автомобилю

Серебряков: тополиный пух может вывести из строя кондиционер автомобиля

© РИА НовостиТополиный пух
Тополиный пух - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Тополиный пух. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тополиный пух может забить радиаторы системы охлаждения и кондиционера, снизить эффективность охлаждения и вывести из строя компрессор, предупреждает директор департамента послепродажного обслуживания ГК "Автоспеццентр" Игорь Серебряков.
  • В сезон активного цветения тополя рекомендуется еженедельно очищать радиаторы сжатым воздухом или водой низкого давления, а также менять воздушный фильтр.
  • Установка защитной сетки на бампер предотвращает попадание пуха в моторный отсек, а использовать открытый огонь или легковоспламеняющиеся жидкости для удаления пуха запрещается.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тополиный пух способен забить радиаторы системы охлаждения и кондиционера, нарушить тепловой режим двигателя и вывести из строя компрессор, предупреждает директор департамента послепродажного обслуживания ГК "Автоспеццентр" Игорь Серебряков.
"Тополиный пух может быть угрозой для технического состояния автомобиля: он забивает радиаторы системы охлаждения двигателя и кондиционера, загрязняет воздушный фильтр. Наиболее критично забивание сотов радиатора кондиционера. Из-за пуха снижается эффективность охлаждения, что может привести к выходу из строя компрессора", - сказал Серебряков "Газете.Ru".
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По словам эксперта, в сезон активного цветения тополя рекомендуется еженедельно очищать радиаторы сжатым воздухом или водой низкого давления, а также менять воздушный фильтр. Также он добавил, что установка защитной сетки на бампер предотвращает попадание пуха в моторный отсек.
Категорически запрещается использовать для удаления пуха открытый огонь или легковоспламеняющиеся жидкости, предупредил Серебряков.
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