Эксперт рассказал, как тополиный пух может навредить автомобилю

По словам эксперта, в сезон активного цветения тополя рекомендуется еженедельно очищать радиаторы сжатым воздухом или водой низкого давления, а также менять воздушный фильтр. Также он добавил, что установка защитной сетки на бампер предотвращает попадание пуха в моторный отсек.