Эксперт рассказал, как тополиный пух может навредить автомобилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тополиный пух может забить радиаторы системы охлаждения и кондиционера, снизить эффективность охлаждения и вывести из строя компрессор, предупреждает директор департамента послепродажного обслуживания ГК "Автоспеццентр" Игорь Серебряков.
- В сезон активного цветения тополя рекомендуется еженедельно очищать радиаторы сжатым воздухом или водой низкого давления, а также менять воздушный фильтр.
- Установка защитной сетки на бампер предотвращает попадание пуха в моторный отсек, а использовать открытый огонь или легковоспламеняющиеся жидкости для удаления пуха запрещается.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тополиный пух способен забить радиаторы системы охлаждения и кондиционера, нарушить тепловой режим двигателя и вывести из строя компрессор, предупреждает директор департамента послепродажного обслуживания ГК "Автоспеццентр" Игорь Серебряков.
"Тополиный пух может быть угрозой для технического состояния автомобиля: он забивает радиаторы системы охлаждения двигателя и кондиционера, загрязняет воздушный фильтр. Наиболее критично забивание сотов радиатора кондиционера. Из-за пуха снижается эффективность охлаждения, что может привести к выходу из строя компрессора", - сказал Серебряков "Газете.Ru".
По словам эксперта, в сезон активного цветения тополя рекомендуется еженедельно очищать радиаторы сжатым воздухом или водой низкого давления, а также менять воздушный фильтр. Также он добавил, что установка защитной сетки на бампер предотвращает попадание пуха в моторный отсек.
Категорически запрещается использовать для удаления пуха открытый огонь или легковоспламеняющиеся жидкости, предупредил Серебряков.