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В Тюмени проводят проверку по факту избиения ребенка матерью опекуна - РИА Новости, 09.06.2026
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18:30 09.06.2026 (обновлено: 21:31 09.06.2026)
В Тюмени проводят проверку по факту избиения ребенка матерью опекуна

Проверку организовали в Тюмени после того, как мать опекуна избила ребенка

© AP Photo / Emilio MorenattiРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Ребенок со смартфоном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бабушка опекаемого ребенка избила его в подъезде у лифта, это видео попало в Сеть.
  • Мальчика изъяли из семьи, и органы системы профилактики проводят проверку для принятия мер по защите прав ребенка.
ТЮМЕНЬ, 9 июн — РИА Новости. Бабушка опекаемого ребенка избила его в подъезде у лифта. После того как видео с избиением попало в Сеть, мальчика изъяли из семьи опекунов и организовали проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента соцразвития Тюменской области.
Видео, на котором пожилая женщина трижды пинает малыша и жестко удерживает за руку, опубликовали местные паблики. Дочь женщины — опекун ребенка в своем обращении в соцсетях утверждает, что мальчик три года растет в любви, наблюдается у лучших врачей, путешествует с семьей. Она предлагает наказать по закону свою мать и просит вернуть ребенка в семью. По ее мнению, органы опеки действуют не в интересах ребенка.
"В настоящее время органами системы профилактики по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры по защите прав ребенка", — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента соцразвития.
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