В Тюмени проводят проверку по факту избиения ребенка матерью опекуна

ТЮМЕНЬ, 9 июн — РИА Новости. Бабушка опекаемого ребенка избила его в подъезде у лифта. После того как видео с избиением попало в Сеть, мальчика изъяли из семьи опекунов и организовали проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента соцразвития Тюменской области.

Видео, на котором пожилая женщина трижды пинает малыша и жестко удерживает за руку, опубликовали местные паблики. Дочь женщины — опекун ребенка в своем обращении в соцсетях утверждает, что мальчик три года растет в любви, наблюдается у лучших врачей, путешествует с семьей. Она предлагает наказать по закону свою мать и просит вернуть ребенка в семью. По ее мнению, органы опеки действуют не в интересах ребенка.