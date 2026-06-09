Глава Моспрома: молодые москвичи все чаще идут работать в промышленность

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молодые москвичи все чаще идут работать на промышленные предприятия, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

"Конечно, мы видим, что школьники буквально после школьной скамьи идут сразу в колледж и после этого идут на промышленные предприятия. И, главное, применяют все свои знания, умения и свои новые, свежие идеи в развитии московской промышленности", - рассказал Гарбузов, отвечая на вопрос, вырос ли интерес среди молодых людей к промышленности.

Он отметил, что в Москве локализованы лучшие вузы страны, которые выпускают инженерные кадры, а также огромное количество современных колледжей, есть различные техностажировки, инженерные классы в школах, что позволяет детям познакомиться с промышленностью и выбрать ее как свой путь для развития карьеры.

"Действительно, мы видим, что потребность в кадрах растет. Например, на предприятиях особой экономической зоны "Технополис Москва" создано более 33 тысяч высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. Только в первом квартале 2026 года здесь появилось почти 2 тысячи новых вакансий", - добавил собеседник агентства.