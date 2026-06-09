Рейтинг@Mail.ru
Глава Моспрома: молодые москвичи все чаще идут работать в промышленность - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 09.06.2026
Глава Моспрома: молодые москвичи все чаще идут работать в промышленность

Гарбузов: молодые москвичи все чаще идут работать в промышленность

© РИА НовостиАнатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молодые москвичи все чаще идут работать на промышленные предприятия, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
"Конечно, мы видим, что школьники буквально после школьной скамьи идут сразу в колледж и после этого идут на промышленные предприятия. И, главное, применяют все свои знания, умения и свои новые, свежие идеи в развитии московской промышленности", - рассказал Гарбузов, отвечая на вопрос, вырос ли интерес среди молодых людей к промышленности.
Он отметил, что в Москве локализованы лучшие вузы страны, которые выпускают инженерные кадры, а также огромное количество современных колледжей, есть различные техностажировки, инженерные классы в школах, что позволяет детям познакомиться с промышленностью и выбрать ее как свой путь для развития карьеры.
"Действительно, мы видим, что потребность в кадрах растет. Например, на предприятиях особой экономической зоны "Технополис Москва" создано более 33 тысяч высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. Только в первом квартале 2026 года здесь появилось почти 2 тысячи новых вакансий", - добавил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
Комплекс по выпуску учебных систем построят при поддержке Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Ликсутов: комплекс по выпуску учебных систем построят при поддержке Москвы
29 мая, 12:05
 
Анатолий ГарбузовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала