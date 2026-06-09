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Прокуратура выясняет причины пожара в Кизилюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 09.06.2026
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21:14 09.06.2026
Прокуратура выясняет причины пожара в Кизилюртовском районе Дагестана

Прокуратура выясняет обстоятельства пожара в Кизилюртовском районе Дагестана

© Кадр видео из соцсетейПожар на магистральном газопроводе в Дагестане
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кизилюрте произошли три взрыва на магистральном газопроводе.
  • По предварительным данным, 9 июня произошло возгорание на территории Кизилюртовского района Республики Дагестан.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства пожара в Кизилюртовском районе Дагестана, говорится в сообщении надзорного органа.
Во вторник ГУ МЧС России по Дагестану сообщило, что в Кизилюрте произошли три взрыва на магистральном газопроводе. Врио главы региона Федор Щукин сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.
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"По предварительным данным, 9 июня произошло возгорание на территории Кизилюртовского района Республики Дагестан. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.
Минздрав республики уточнил в своем Telegram-канале, что больницы готовы к оказанию медицинской помощи возможным пострадавшим. К месту взрыва выехали первый замминистра здравоохранения республики Наби Кураев, заместитель министра Магомед Валихов со специалистами минздрава.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанКизилюртовский районРоссияФедор ЩукинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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