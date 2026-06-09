Прокуратура выясняет причины пожара в Кизилюртовском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства пожара в Кизилюртовском районе Дагестана, говорится в сообщении надзорного органа.

Минздрав республики уточнил в своем Telegram-канале, что больницы готовы к оказанию медицинской помощи возможным пострадавшим. К месту взрыва выехали первый замминистра здравоохранения республики Наби Кураев, заместитель министра Магомед Валихов со специалистами минздрава.