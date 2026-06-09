Число детей, заболевших в красноярском лагере, возросло до 16

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число детей, заболевших в летнем лагере в Красноярском крае, выросло до 16.
- Один ребенок госпитализирован с кишечной инфекцией, остальные находятся на амбулаторном лечении.
- В спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, на семь дней введен карантин.
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Число детей, заболевших в летнем лагере в Красноярском крае, выросло до 16, один из них госпитализирован с кишечной инфекцией, в спальном корпусе, где они проживали, на семь дней введен карантин, сообщает прокуратура региона.
Ранее региональное ГСУ СК сообщило, что в детском лагере под Ачинском четверо подростков в возрасте 10-11 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие в медпункт. Детям оказана необходимая помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"Сегодня, 9 июня, 16 воспитанников МАОУ "Сокол" обратились за медицинской помощью. Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом "кишечная инфекция", его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении", - сообщает прокуратура на платформе "Макс".
По данным ведомства, для предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин на семь дней. Под наблюдение родителей переданы 87 детей. В лагере организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.
Прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и условий пребывания детей в учреждении.