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Число детей, заболевших в красноярском лагере, возросло до 16 - РИА Новости, 09.06.2026
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17:49 09.06.2026 (обновлено: 18:09 09.06.2026)
Число детей, заболевших в красноярском лагере, возросло до 16

Прокуратура: число детей, заболевших в красноярском летнем лагере, выросло до 16

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.ЬФЧСотрудник СК у здания летнего лагеря в Красноярском крае
Сотрудник СК у здания летнего лагеря в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.ЬФЧ
Сотрудник СК у здания летнего лагеря в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число детей, заболевших в летнем лагере в Красноярском крае, выросло до 16.
  • Один ребенок госпитализирован с кишечной инфекцией, остальные находятся на амбулаторном лечении.
  • В спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, на семь дней введен карантин.
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Число детей, заболевших в летнем лагере в Красноярском крае, выросло до 16, один из них госпитализирован с кишечной инфекцией, в спальном корпусе, где они проживали, на семь дней введен карантин, сообщает прокуратура региона.
Ранее региональное ГСУ СК сообщило, что в детском лагере под Ачинском четверо подростков в возрасте 10-11 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие в медпункт. Детям оказана необходимая помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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"Сегодня, 9 июня, 16 воспитанников МАОУ "Сокол" обратились за медицинской помощью. Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом "кишечная инфекция", его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении", - сообщает прокуратура на платформе "Макс".
По данным ведомства, для предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин на семь дней. Под наблюдение родителей переданы 87 детей. В лагере организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.
Прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и условий пребывания детей в учреждении.
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