Число детей, заболевших в красноярском лагере, возросло до 16

КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Число детей, заболевших в летнем лагере в Красноярском крае, выросло до 16, один из них госпитализирован с кишечной инфекцией, в спальном корпусе, где они проживали, на семь дней введен карантин, сообщает прокуратура региона.