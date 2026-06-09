В Херсонской области вынесли приговор мужу и жене, обвиняемым в госизмене

Краткий пересказ от РИА ИИ Супружеская пара в Херсонской области получила на двоих 25 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины.

Супругов признали виновными в госизмене и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Супружеская пара в Херсонской области получила на двоих 25 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба областного суда.

"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей – 52-летнего мужчины и 47-летней женщины, являющихся супругами", - говорится в сообщении

Супруги признаны виновными в госизмене и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

"Мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, весной 2024 года вступил в контакт с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о своей готовности оказывать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности Российской Федерации", - рассказали в суде.

В последующем, по информации пресс-службы, осужденный с марта по ноябрь 2024 года получил от украинских кураторов различные взрывчатые вещества и устройства, которые при содействии жены хранил дома и тайниках.