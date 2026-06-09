В Херсонской области вынесли приговор мужу и жене, обвиняемым в госизмене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Супружеская пара в Херсонской области получила на двоих 25 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины.
- Супругов признали виновными в госизмене и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Супружеская пара в Херсонской области получила на двоих 25 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба областного суда.
"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей – 52-летнего мужчины и 47-летней женщины, являющихся супругами", - говорится в сообщении.
Жителю Урала увеличили срок за передачу данных спецслужбам Украины
3 октября 2025, 11:09
Супруги признаны виновными в госизмене и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
"Мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, весной 2024 года вступил в контакт с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о своей готовности оказывать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности Российской Федерации", - рассказали в суде.
В последующем, по информации пресс-службы, осужденный с марта по ноябрь 2024 года получил от украинских кураторов различные взрывчатые вещества и устройства, которые при содействии жены хранил дома и тайниках.
Судом мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а женщина - к 9 годам колонии общего режима. Супруги также заплатят штраф 600 тысяч рублей, а в доход государства у них конфискован автомобиль Mercedes-Benz.
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену
24 октября 2025, 11:38