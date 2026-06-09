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В Херсонской области вынесли приговор мужу и жене, обвиняемым в госизмене - РИА Новости, 09.06.2026
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10:39 09.06.2026
В Херсонской области вынесли приговор мужу и жене, обвиняемым в госизмене

В Херсонской области муж с женой получили на двоих 25 лет колонии за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супружеская пара в Херсонской области получила на двоих 25 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины.
  • Супругов признали виновными в госизмене и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Супружеская пара в Херсонской области получила на двоих 25 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба областного суда.
"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей – 52-летнего мужчины и 47-летней женщины, являющихся супругами", - говорится в сообщении.
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Супруги признаны виновными в госизмене и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
"Мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, весной 2024 года вступил в контакт с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о своей готовности оказывать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности Российской Федерации", - рассказали в суде.
В последующем, по информации пресс-службы, осужденный с марта по ноябрь 2024 года получил от украинских кураторов различные взрывчатые вещества и устройства, которые при содействии жены хранил дома и тайниках.
Судом мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а женщина - к 9 годам колонии общего режима. Супруги также заплатят штраф 600 тысяч рублей, а в доход государства у них конфискован автомобиль Mercedes-Benz.
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