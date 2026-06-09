В Хабаровске вынесли приговор местным жителям, похитившим предпринимателя

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хабаровске мужчина вместе с сыном похитил и избил предпринимателя, требуя возврата долга и недополученной прибыли.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима, его сына — к трем годам условно, а знакомого, помогавшего с перевозкой, — к трем годам колонии строгого режима.

С осужденных взыскали 500 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. В Хабаровске 3,5 года колонии строгого режима получил мужчина, который вместе со своим сыном похитил и избил задолжавшего ему предпринимателя, сообщает В Хабаровске 3,5 года колонии строгого режима получил мужчина, который вместе со своим сыном похитил и избил задолжавшего ему предпринимателя, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

В 2024 году фигурант и его несовершеннолетний сын договорились с потерпевшим о создании общества с ограниченной ответственностью, гендиректором которого стал потерпевший, а 100%-м учредителем - сын фигуранта. Прибыль от деятельности ООО должны были делить между собой фигурант и потерпевший.

Позже подсудимому и его сыну стало известно, что их партнер не соблюдает условия договора, по которому они передали ему почти 4 миллиона рублей, сам договор оказался подложным. Мужчина и сын потребовали вернуть им деньги и отдать недополученную прибыль, на что партнер ответил им отказом.

"В апреле В. (подсудимый - ред.) и его сын по телефону пригласили к себе домой Б. (потерпевшего - ред.), после прибытия последнего предъявили ему требование о возврате денежных средств в виде основного долга и недополученной прибыли, а чтобы подавить волю к сопротивлению потерпевшего стали наносить ему удары руками, ногами и металлической ложкой для обуви по различным частям тела", - сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края

Затем отец и сын попросили знакомого помочь им вывезти потерпевшего, которого они связали, за город. Попутно они продолжили избивать связанного хоккейной клюшкой, угрожая ему и требуя вернуть деньги. До утра они держали потерпевшего связанным в сторожке за городом, а потом отпустили.

"Приговором суда В. назначено наказание… в виде трех лет шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе судов.

Знакомый, который помогал с перевозкой потерпевшего за город, получил три года колонии строгого режима, а сын первого фигуранта - три года условно, так как на момент совершения преступления был несовершеннолетним.