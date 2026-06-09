Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит средства на бесплатные лекарства для льготников - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 09.06.2026 (обновлено: 09:55 09.06.2026)
Правительство направит средства на бесплатные лекарства для льготников

Правительство направит более 1,7 млрд руб на бесплатные лекарства для льготников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство направит дополнительно более 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян.
  • Поддержка положена людям с инвалидностью, чернобыльцам, ветеранам боевых действий и другим льготным категориям граждан.
  • Всего на эти цели в этом году предусмотрено более 74 миллиардов рублей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство России направит дополнительно более 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе кабмина.
«

"На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая поддержка положена россиянам с инвалидностью, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда".
Согласно данным пресс-службы, всего на эти цели в этом году предусмотрено более 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Глава "Промомеда" рассказал, когда появятся лекарства от рака
6 июня, 09:04
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала