Правительство направит средства на бесплатные лекарства для льготников

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство направит дополнительно более 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян.

Поддержка положена людям с инвалидностью, чернобыльцам, ветеранам боевых действий и другим льготным категориям граждан.

Всего на эти цели в этом году предусмотрено более 74 миллиардов рублей.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство России направит дополнительно более 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе кабмина.

« "На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая поддержка положена россиянам с инвалидностью, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда".