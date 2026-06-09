Пострадавших при ЧП в Кизилюрте нет, заявил врио главы Дагестана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кизилюрте произошли три взрыва на магистральном газопроводе.
- Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Пострадавших при ЧП в Кизилюрте нет, на месте работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности, сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.
"Держу на личном контроле ситуацию в районе Кизилюрта. На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России, работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов. Пострадавших нет", - написал Щукин в своем Telegram-канале.