Рейтинг@Mail.ru
В Кизилюрте эвакуировали жителей домов недалеко от места ЧП - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 09.06.2026 (обновлено: 20:41 09.06.2026)
В Кизилюрте эвакуировали жителей домов недалеко от места ЧП

В Кизилюрте эвакуировали жителей домов недалеко от пожара, пострадавших нет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Техника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кизилюртовском районе Дагестана в селе Нижний Чирюрт произошли три взрыва, предварительно, на магистральном газопроводе.
  • Жильцы близлежащих частных домов эвакуированы, пострадавших, по предварительным данным, нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Жильцы домов рядом с местом ЧП в Кизилюртовском районе Дагестана эвакуированы, предварительно, пострадавших нет, сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.
Как сообщили ранее во вторник в ГУМЧС РФ по Дагестану, три взрыва, предварительно, произошли на магистральном газопроводе в Кизилюрте.
"Инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района. Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают бригады скорой помощи и МЧС", - написал Исрафилов в своем Telegram-канале.
Пожар в Кизилюрте - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Дагестане на магистральном газопроводе прогремели три взрыва
Вчера, 20:30
 
ПроисшествияКизилюртКизилюртовский районРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала