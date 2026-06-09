В Кизилюрте эвакуировали жителей домов недалеко от места ЧП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кизилюртовском районе Дагестана в селе Нижний Чирюрт произошли три взрыва, предварительно, на магистральном газопроводе.
- Жильцы близлежащих частных домов эвакуированы, пострадавших, по предварительным данным, нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Жильцы домов рядом с местом ЧП в Кизилюртовском районе Дагестана эвакуированы, предварительно, пострадавших нет, сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.
"Инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района. Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают бригады скорой помощи и МЧС", - написал Исрафилов в своем Telegram-канале.