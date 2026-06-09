На Кубани потушили пожар на нефтебазе, возникший после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА ликвидировано, сообщает ЕДДС Усть-Лабинского района со ссылкой на штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.