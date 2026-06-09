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На Кубани потушили пожар на нефтебазе, возникший после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2026
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16:48 09.06.2026 (обновлено: 16:49 09.06.2026)
На Кубани потушили пожар на нефтебазе, возникший после атаки БПЛА

В Усть-Лабинске потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинске произошло после атаки БПЛА.
  • Пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров полностью потушили.
КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА ликвидировано, сообщает ЕДДС Усть-Лабинского района со ссылкой на штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
"По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, работы по тушению пожара завершены. Возгорание полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.
Возгорание на территории нефтебазы произошло в Усть-Лабинске произошло в субботу после атаки БПЛА. Площадь пожара составляла около 5 тысяч квадратных метров.
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