На Кубани потушили пожар на нефтебазе, возникший после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинске произошло после атаки БПЛА.
- Пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров полностью потушили.
КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА ликвидировано, сообщает ЕДДС Усть-Лабинского района со ссылкой на штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
"По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, работы по тушению пожара завершены. Возгорание полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.
Возгорание на территории нефтебазы произошло в Усть-Лабинске произошло в субботу после атаки БПЛА. Площадь пожара составляла около 5 тысяч квадратных метров.
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