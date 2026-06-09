В Москве двух детей и взрослого спасли при пожаре в многоэтажке

Краткий пересказ от РИА ИИ В многоэтажном доме на улице Болотниковской в Москве произошел пожар.

Спасены три человека, в том числе двое детей, еще пять человек эвакуированы с верхних этажей.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Двух детей и взрослого спасли при пожаре в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы, еще пять человек эвакуировали с верхних этажей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Болотниковская, дом 36, корпус 5", - сказал собеседник агентства.