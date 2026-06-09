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В Москве двух детей и взрослого спасли при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 09.06.2026
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15:22 09.06.2026
В Москве двух детей и взрослого спасли при пожаре в многоэтажке

Двух детей и взрослого спасли при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В многоэтажном доме на улице Болотниковской в Москве произошел пожар.
  • Спасены три человека, в том числе двое детей, еще пять человек эвакуированы с верхних этажей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Двух детей и взрослого спасли при пожаре в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы, еще пять человек эвакуировали с верхних этажей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Болотниковская, дом 36, корпус 5", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в квартире происходило возгорание личных вещей и мебели. "Пожар ликвидирован, спасены три человека, в том числе двое детей. С вышележащих этажей эвакуировали пять человек", - добавил собеседник агентства.
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