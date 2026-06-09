В Перми потушили пожар в автосалоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в пермском автосалоне полностью потушили.
- Спасатели эвакуировали из здания 48 автомобилей, никто не пострадал.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар в автосалоне в Перми потушен, спасателям удалось эвакуировать почти 50 автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Пожар в пермском автосалоне полностью потушен. Огнеборцы МЧС не допустили распространения огня на большую площадь", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара составила около 400 квадратных метров.
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