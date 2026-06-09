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В Перми потушили пожар в автосалоне - РИА Новости, 09.06.2026
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12:08 09.06.2026 (обновлено: 12:13 09.06.2026)
В Перми потушили пожар в автосалоне

В Перми полностью потушили пожар в автосалоне

© ГУ МЧС России по Пермскому краюЛиквидация пожара в автосалоне в Перми. Кадр видео
Ликвидация пожара в автосалоне в Перми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Ликвидация пожара в автосалоне в Перми. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в пермском автосалоне полностью потушили.
  • Спасатели эвакуировали из здания 48 автомобилей, никто не пострадал.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар в автосалоне в Перми потушен, спасателям удалось эвакуировать почти 50 автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пожар в пермском автосалоне полностью потушен. Огнеборцы МЧС не допустили распространения огня на большую площадь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из горящего здания эвакуированы 48 автомобилей. Борьбу с огнем вели более 80 человек и 27 единиц техники. Пострадавших нет. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара составила около 400 квадратных метров.
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