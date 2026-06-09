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В Перми загорелся автосалон - РИА Новости, 09.06.2026
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08:05 09.06.2026 (обновлено: 12:06 09.06.2026)
В Перми загорелся автосалон

В пермском автосалоне вспыхнул пожар на площади 400 квадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пермском автосалоне вспыхнул пожар на площади около 400 квадратных метров.
  • Из здания эвакуировали 19 автомобилей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар произошел в пермском автосалоне на площади, предварительно, в 400 квадратных метров, объявлена ликвидация открытого горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ,
"На пожаре в автосалоне в Перми объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разбор конструкций. Из здания автосалона эвакуировано 19 автомобилей. Предварительно, площадь пожара - 400 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы.
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ПроисшествияРоссияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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