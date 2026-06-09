Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге

Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге

В Петербурге при пожаре в ангаре погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ При пожаре в ангаре около Финляндского вокзала в Петербурге погибли четыре человека, Двоих пострадавших госпитализировали.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в ангаре около Финляндского вокзала в Петербурге, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"После расчистки завалов обнаружены тела четверых погибших, их личности устанавливаются. Двое были обнаружены под завалами обвалившегося забора, еще двое в самом ангаре", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще двое были госпитализированы.