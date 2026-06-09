В Петербурге при пожаре в ангаре погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При пожаре в ангаре около Финляндского вокзала в Петербурге погибли четыре человека, Двоих пострадавших госпитализировали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в ангаре около Финляндского вокзала в Петербурге, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"После расчистки завалов обнаружены тела четверых погибших, их личности устанавливаются. Двое были обнаружены под завалами обвалившегося забора, еще двое в самом ангаре", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще двое были госпитализированы.
Пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга рядом с Финляндским вокзалом на площади 400 квадратных метров, сообщал городской главк МЧС, пострадавшие двое мужчин госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".