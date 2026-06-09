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На Кубани два частных дома загорелись из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 09.06.2026
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10:05 09.06.2026 (обновлено: 10:07 09.06.2026)
На Кубани два частных дома загорелись из-за падения обломков БПЛА

В поселке Джубга на Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелись 2 частных дома

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Джубга Туапсинского муниципального округа Краснодарского края произошло возгорание двух частных домов.
  • Причина возгорания — падение обломков БПЛА.
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Возгорание двух частных домов из-за падения обломков БПЛА произошло в поселке Джубга Туапсинского муниципального округа Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.
"Обломки БПЛА упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа. Произошло возгорание двух частных домов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают пожарные, оперативные и специальные службы.
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