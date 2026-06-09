На Кубани два частных дома загорелись из-за падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Джубга Туапсинского муниципального округа Краснодарского края произошло возгорание двух частных домов.
- Причина возгорания — падение обломков БПЛА.
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Возгорание двух частных домов из-за падения обломков БПЛА произошло в поселке Джубга Туапсинского муниципального округа Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.
"Обломки БПЛА упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа. Произошло возгорание двух частных домов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают пожарные, оперативные и специальные службы.
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