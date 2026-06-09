В Кировской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Белая Холуница Кировской области в частном доме произошел пожар.
- В результате пожара погибли три человека.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Белая Холуница Кировской области, сообщает главное управление МЧС региона.
Трагедия произошла в понедельник вечером на улице Полевая.
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"Техногенный пожар в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. Погибли 3 человека. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.