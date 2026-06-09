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В Кировской области три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 09.06.2026
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09:40 09.06.2026 (обновлено: 10:03 09.06.2026)
В Кировской области три человека погибли при пожаре в частном доме

В кировском городе Белая Холуница при пожаре в частном доме погибли 3 человека

© Фото : МЧС Кировской области/МЧССотрудники МЧС ликвидируют пожар в частном доме в Белой Холунице Кировской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в частном доме в Белой Холунице Кировской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : МЧС Кировской области/МЧС
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в частном доме в Белой Холунице Кировской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Белая Холуница Кировской области в частном доме произошел пожар.
  • В результате пожара погибли три человека.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Белая Холуница Кировской области, сообщает главное управление МЧС региона.
Трагедия произошла в понедельник вечером на улице Полевая.
«

"Техногенный пожар в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. Погибли 3 человека. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от МЧС России и областной пожарно-спасательной службы на месте работали 11 человек и 4 единицы техники.
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