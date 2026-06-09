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Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске ликвидировали - РИА Новости, 09.06.2026
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00:17 09.06.2026 (обновлено: 00:29 09.06.2026)
Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске ликвидировали

В Новороссийске ликвидировали пожар, вспыхнувший из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возгорание на территории перевалочного комплекса в Новороссийске, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано.
  • Пожар произошел ночью 8 июня, пострадавших нет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Возгорание на территории перевалочного комплекса в Новороссийске, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в региональном оперштабе информировали, что возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА произошло в Новороссийске, пострадавших нет.
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"В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник ночью 8 июня из-за атаки БПЛА", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
К тушению привлекали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России, добавляется в сообщении.
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