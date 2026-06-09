Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске ликвидировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возгорание на территории перевалочного комплекса в Новороссийске, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано.
- Пожар произошел ночью 8 июня, пострадавших нет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Возгорание на территории перевалочного комплекса в Новороссийске, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в региональном оперштабе информировали, что возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА произошло в Новороссийске, пострадавших нет.
Пожар на Ильском НПЗ после атаки БПЛА ликвидировали
2 июня, 13:29
"В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник ночью 8 июня из-за атаки БПЛА", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".