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Посольство выясняет гражданство задержанного в Роттердаме капитана - РИА Новости, 09.06.2026
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18:46 09.06.2026
Посольство выясняет гражданство задержанного в Роттердаме капитана

Посольство проверяет наличие гражданства РФ у задержанного в Роттердаме капитана

© AP Photo / Peter DejongСотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Нидерландах выясняет наличие российского гражданства у капитана контейнеровоза, задержанного в Роттердаме по подозрению в обходе антироссийских санкций ЕС.
  • Посольство также проясняет флаг принадлежности судна для организации возможного консульского доступа.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Нидерландах выясняет наличие российского гражданства у капитана контейнеровоза, задержанного в Роттердаме по подозрению в обходе антироссийских санкций ЕС, и флаг принадлежности судна, заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Ранее таможенная служба Нидерландов сообщила об обнаружении на судне в порту Роттердама груза санкционных товаров, предназначенных якобы для отправки в Россию, капитан контейнеровоза был задержан.
"Проясняем флаг принадлежности данного контейнеровоза, а также наличие гражданства России у капитана и членов экипажа для организации возможного консульского доступа", - сказали агентству в посольстве.
В российской дипмиссии подчеркнули, что держат ситуацию с судном на контроле.
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