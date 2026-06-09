Посольство выясняет гражданство задержанного в Роттердаме капитана

Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды. Архивное фото

Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды

© AP Photo / Peter Dejong Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Нидерландах выясняет наличие российского гражданства у капитана контейнеровоза, задержанного в Роттердаме по подозрению в обходе антироссийских санкций ЕС.

Посольство также проясняет флаг принадлежности судна для организации возможного консульского доступа.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Нидерландах выясняет наличие российского гражданства у капитана контейнеровоза, задержанного в Роттердаме по подозрению в обходе антироссийских санкций ЕС, и флаг принадлежности судна, заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Ранее таможенная служба Нидерландов сообщила об обнаружении на судне в порту Роттердама груза санкционных товаров, предназначенных якобы для отправки в Россию , капитан контейнеровоза был задержан.

"Проясняем флаг принадлежности данного контейнеровоза, а также наличие гражданства России у капитана и членов экипажа для организации возможного консульского доступа", - сказали агентству в посольстве.