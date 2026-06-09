Рейтинг@Mail.ru
Польские военные предупредили жителей об учениях у границ с Россией - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 09.06.2026
Польские военные предупредили жителей об учениях у границ с Россией

В Польше предупредили о возможном увеличении движения военных на дорогах

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские военные предупредили об увеличении движения военных на дорогах на востоке Польши в связи с проведением учений "Огненная буря-26".
  • Сержант Сабина Мазурек сообщила, что действия военных носят исключительно учебный характер и являются частью планового учебного процесса Вооруженных сил Польши.
  • Силы территориальной обороны просят не публиковать фотографии или видеозаписи, связанные с учениями, и не разглашать информацию о местонахождении войск.
ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Польские военные предупредили, что в связи с проведением учений под кодовым названием "Огненная буря-26" в ближайшие дни возможно увеличение движения военных на дорогах на востоке Польши, у границ РФ.
"В ходе учений в общественных местах и на дорогах могут быть видны солдаты и военная техника, выполняющие учебные задачи. Эти действия носят исключительно учебный характер и являются частью планового учебного процесса Вооруженных сил Польши", - сообщила агентству PAP сержант Сабина Мазурек из 4-й Варминско-Мазурской бригады территориальной обороны.
Истребители F-15C ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Польша поднимала в небо истребители якобы из-за российской авиации
2 июня, 05:12
Пресс-служба 4-й Варминско-Мазурской бригады территориальной обороны не предоставила подробностей относительно точной даты, места или сценария тактических учений, проводимых военными.
"Мы призываем жителей сохранять спокойствие и помнить, что усиленное военное присутствие в регионе не представляет угрозы общественной безопасности", - говорится в заявлении.
Одновременно с этим, Силы территориальной обороны (СТО) просят не публиковать фотографии или видеозаписи солдат, военной техники или инфраструктуры, используемых во время учений. Также запрещается разглашать информацию о местонахождении, маршрутах или расположении войск. Кроме того, общественности настоятельно рекомендуется проявлять крайнюю осторожность на дорогах и следовать указаниям органов безопасности дорожного движения.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Польше рассказали, какой язык учат в первую очередь трудовые мигранты
7 июня, 09:45
 
В миреПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала