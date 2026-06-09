Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото

Польские военные во время учений на северо-востоке Польши

© AP Photo / Czarek Sokolowski Польские военные во время учений на северо-востоке Польши

Польские военные предупредили жителей об учениях у границ с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Польские военные предупредили об увеличении движения военных на дорогах на востоке Польши в связи с проведением учений "Огненная буря-26".

Сержант Сабина Мазурек сообщила, что действия военных носят исключительно учебный характер и являются частью планового учебного процесса Вооруженных сил Польши.

Силы территориальной обороны просят не публиковать фотографии или видеозаписи, связанные с учениями, и не разглашать информацию о местонахождении войск.

ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Польские военные предупредили, что в связи с проведением учений под кодовым названием "Огненная буря-26" в ближайшие дни возможно увеличение движения военных на дорогах на востоке Польши, у границ РФ.

"В ходе учений в общественных местах и на дорогах могут быть видны солдаты и военная техника, выполняющие учебные задачи. Эти действия носят исключительно учебный характер и являются частью планового учебного процесса Вооруженных сил Польши", - сообщила агентству PAP сержант Сабина Мазурек из 4-й Варминско-Мазурской бригады территориальной обороны.

Пресс-служба 4-й Варминско-Мазурской бригады территориальной обороны не предоставила подробностей относительно точной даты, места или сценария тактических учений, проводимых военными.

"Мы призываем жителей сохранять спокойствие и помнить, что усиленное военное присутствие в регионе не представляет угрозы общественной безопасности", - говорится в заявлении.