Люди во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Люди во время дождя на одной из улиц в Москве

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди во второй половине дня, грозы в отдельных районах, температура до плюс 29 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, выходящего с юга в районы Ленинградской области . В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность", - рассказал агентству Леус

Синоптик отметил, что во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах города прогремят грозы.

« "Температура воздуха остается существенно выше климатической нормы. Днем сегодня в Москве - плюс 27 - плюс 29 градусов, в Подмосковье - от 25 до 30 градусов тепла", - уточнил Леус.

Он добавил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду, при грозах ветер будет порывистый.