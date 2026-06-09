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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 09.06.2026
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08:51 09.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются дожди, грозы и до 29 градусов тепла

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди во второй половине дня, грозы в отдельных районах, температура до плюс 29 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, выходящего с юга в районы Ленинградской области. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность", - рассказал агентству Леус.
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Синоптик отметил, что во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах города прогремят грозы.
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"Температура воздуха остается существенно выше климатической нормы. Днем сегодня в Москве - плюс 27 - плюс 29 градусов, в Подмосковье - от 25 до 30 градусов тепла", - уточнил Леус.
Он добавил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду, при грозах ветер будет порывистый.
"Атмосферное давление слабо падает, однако пока показания барометров останутся близкими к норме. Они покажут 746 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.
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