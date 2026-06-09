Подростки хотят подрабатывать в летнее время, заявили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 90% подростков в России хотят подрабатывать в летнее каникулярное время.

Подростки, которые хотят подрабатывать летом, составляют порядка 7,4 миллиона человек.

Родителей, которые поддерживают подработку ребенка в летнее время, порядка 70%.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 90% подростков в России заявляют, что хотели бы подрабатывать в летнее каникулярное время, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета организации "Российские студенческие отряды" Михаил Киселев.

"Если брать статистику, то 91% подростков хотели бы или заявляют по крайней мере об этом, что хотели бы подрабатывать в летнее каникулярное время. Это порядка 7,4 миллиона человек, это относительно большой запрос", - сказал Киселев.

Он подчеркнул, что родителей, которые поддерживали подработку ребенка в летнее каникулярное время, меньше, - таких порядка 70%.