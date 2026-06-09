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Подростки хотят подрабатывать в летнее время, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.06.2026
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04:18 09.06.2026 (обновлено: 10:04 09.06.2026)
Подростки хотят подрабатывать в летнее время, заявили в Госдуме

Депутат Киселев: более 90 процентов подростков хотят подрабатывать летом

© РИА Новости / Алексей ДёминСтуденческий отряд во Владивостоке
Студенческий отряд во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дёмин
Студенческий отряд во Владивостоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 90% подростков в России хотят подрабатывать в летнее каникулярное время.
  • Подростки, которые хотят подрабатывать летом, составляют порядка 7,4 миллиона человек.
  • Родителей, которые поддерживают подработку ребенка в летнее время, порядка 70%.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 90% подростков в России заявляют, что хотели бы подрабатывать в летнее каникулярное время, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета организации "Российские студенческие отряды" Михаил Киселев.
"Если брать статистику, то 91% подростков хотели бы или заявляют по крайней мере об этом, что хотели бы подрабатывать в летнее каникулярное время. Это порядка 7,4 миллиона человек, это относительно большой запрос", - сказал Киселев.
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Он подчеркнул, что родителей, которые поддерживали подработку ребенка в летнее каникулярное время, меньше, - таких порядка 70%.
"Подростки работают и работают больше, чем видно по официальной статистике… Мы пытаемся создать стимулы и для работодателей, чтобы они официально трудоустраивали их, и меняем законодательство", - добавил Киселев.
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