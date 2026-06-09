В Подмосковье возбудили дело после побега мужчины из рехаба

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мужчину насильно удерживали и заставили подписать документы о добровольном пребывании в реабилитационном центре в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщили прокуратура и ГСУСК РФ по области.

Кроме того, прокуратура Московской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о деятельности учреждений социального обслуживания, а также санитарно-эпидемиологических норм и правил.