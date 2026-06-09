В Подмосковье возбудили дело после побега мужчины из рехаба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье мужчину насильно удерживали и заставили подписать документы о добровольном пребывании в рехабе, впоследствии ему удалось сбежать.
- Возбуждено уголовное дело по факту оказания в реабилитационном центре услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконного лишения свободы постояльца.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мужчину насильно удерживали и заставили подписать документы о добровольном пребывании в реабилитационном центре в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщили прокуратура и ГСУСК РФ по области.
В прокуратуре сообщили о распространяемой в СМИ информации, что в сентябре 2025 года в реабилитационный центр "Мост Надежды" был насильно помещен мужчина, у которого, как утверждается, сотрудниками центра были изъяты назначенные врачом лекарства. В СК добавили, что в центре в Луховицах мужчину удерживали, а также заставили подписать документы о добровольном пребывании. Впоследствии постояльцу удалось сбежать.
"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации СМИ по факту оказания в реабилитационном центре услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконного лишения свободы постояльца (пункт "а" части 2 статьи 127, пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в канале подмосковного главка СК РФ на платформе "Макс".
Кроме того, прокуратура Московской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о деятельности учреждений социального обслуживания, а также санитарно-эпидемиологических норм и правил.
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