Более 44 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 44 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию с начала этого года, сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Медицинская помощь оказывается по полису ОМС в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно — на базе поликлиник региона.

"Реабилитация помогает пациентам восстановиться после инсультов, инфарктов, операций, травм, заболеваний органов дыхания и нарушений опорно-двигательного аппарата. Для каждого пациента специалисты формируют индивидуальную программу восстановления, которая может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и занятия на специализированных тренажерах. С начала года реабилитацию в Подмосковье прошли уже более 44 тысяч человек", — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.