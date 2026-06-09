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Более 44 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию - РИА Новости, 09.06.2026
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Новости Подмосковья
 
11:29 09.06.2026
Более 44 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию

Более 44 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию с начала года

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 44 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию с начала этого года, сообщает министерство здравоохранения Московской области.
Медицинская помощь оказывается по полису ОМС в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно — на базе поликлиник региона.
"Реабилитация помогает пациентам восстановиться после инсультов, инфарктов, операций, травм, заболеваний органов дыхания и нарушений опорно-двигательного аппарата. Для каждого пациента специалисты формируют индивидуальную программу восстановления, которая может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и занятия на специализированных тренажерах. С начала года реабилитацию в Подмосковье прошли уже более 44 тысяч человек", — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Направление на реабилитацию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний.
 
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