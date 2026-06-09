Пригода победил на дистанции 200 м брассом на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате России по плаванию в Казани с результатом 2 минуты 8,30 секунды.
- Роман Шевляков победил на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 51,15 секунды.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
На дистанции 100 м баттерфляем победу одержал Роман Шевляков с результатом 51,15 секунды, он также выполнил норматив для чемпионата Европы. Вторым стал Михаил Антипов (51,24), третьим - Андрей Минаков (51,37).