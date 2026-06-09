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Пригода победил на дистанции 200 м брассом на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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17:44 09.06.2026 (обновлено: 17:45 09.06.2026)
Пригода победил на дистанции 200 м брассом на чемпионате России

Пловец Пригода победил на дистанции 200 м брассом на чемпионате России

© РИА Новости / Алексей Савченко | Перейти в медиабанкКирилл Пригода
Кирилл Пригода - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Савченко
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Кирилл Пригода. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате России по плаванию в Казани с результатом 2 минуты 8,30 секунды.
  • Роман Шевляков победил на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 51,15 секунды.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
Результат Пригоды составил 2 минуты 8,30 секунды. Второе место занял Александр Жигалов (2.09,60), третье - Даниил Писецкий (2.09,83). Все трое выполнили норматив для чемпионата Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.
На дистанции 100 м баттерфляем победу одержал Роман Шевляков с результатом 51,15 секунды, он также выполнил норматив для чемпионата Европы. Вторым стал Михаил Антипов (51,24), третьим - Андрей Минаков (51,37).
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СпортПлаваниеКазаньПарижРоссияАндрей МинаковКирилл Пригода
 
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