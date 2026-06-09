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В Петербурге шесть судов эвакуировали после сообщений о минировании - РИА Новости, 09.06.2026
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17:38 09.06.2026
В Петербурге шесть судов эвакуировали после сообщений о минировании

В Петербурге шесть районных судов эвакуировали после сообщений о минировании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге шесть районных судов эвакуировали после писем о "минировании" зданий.
  • Проверка зданий проводится специальными службами и полицией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Шесть районных судов в Санкт-Петербурге эвакуировали после писем о "минировании" зданий, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"В суды пришли письма о заложенной в зданиях взрывчатке. Эвакуированы шесть районных судов: Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский", - рассказала Лебедева.
Она добавила, что идет проверка зданий специальными службами и полицией.
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