В Петербурге шесть судов эвакуировали после сообщений о минировании

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге шесть районных судов эвакуировали после писем о "минировании" зданий.

Проверка зданий проводится специальными службами и полицией.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Шесть районных судов в Санкт-Петербурге эвакуировали после писем о "минировании" зданий, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"В суды пришли письма о заложенной в зданиях взрывчатке. Эвакуированы шесть районных судов: Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский", - рассказала Лебедева.