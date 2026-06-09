В Петербурге шесть судов эвакуировали после сообщений о минировании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге шесть районных судов эвакуировали после писем о "минировании" зданий.
- Проверка зданий проводится специальными службами и полицией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Шесть районных судов в Санкт-Петербурге эвакуировали после писем о "минировании" зданий, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"В суды пришли письма о заложенной в зданиях взрывчатке. Эвакуированы шесть районных судов: Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский", - рассказала Лебедева.
Она добавила, что идет проверка зданий специальными службами и полицией.