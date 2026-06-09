Точной даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Точной даты приезда спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.