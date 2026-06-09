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Точной даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2026
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13:21 09.06.2026
Точной даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, заявил Песков

Песков: точной даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точной даты приезда спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет.
  • По его словам, Москва будет рада видеть Уиткоффа и Кушнера в любой момент.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Точной даты приезда спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли согласованная дата визита Уиткоффа и Кушнера в Россию.
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В миреРоссияСШАСтив УиткоффДжаред КушнерМоскваДмитрий Песков
 
 
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