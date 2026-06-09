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Песков назвал выдвижение условий России со стороны Европы неприемлемым - РИА Новости, 09.06.2026
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13:18 09.06.2026 (обновлено: 14:21 09.06.2026)
Песков назвал выдвижение условий России со стороны Европы неприемлемым

Песков считает неприемлемым, что Европа выдвигает условия России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал неприемлемыми предварительные условия стран ЕС для посредничества по Украине.
  • Европейцы пока не готовы участвовать в переговорах и хотят продолжения конфликта.
  • Процесс посредничества США поставлен на паузу, но Белый дом остается в контакте с Москвой и Киевом.
  • Разговор Путина и Трампа сейчас не стоит на повестке.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по Украине.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский провели встречу на Даунинг-стрит. По ее итогам они призвали Россию согласиться на прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также была "компенсация" Киеву ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
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"Что касается посреднической роли европейцев, то они пока далеки от готовности быть посредниками. Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий — это нелогично, неправильно и, конечно же, для нас это неприемлемо", — пояснил Песков.

По его словам, страны ЕС по-прежнему больше концентрируются на продолжении конфликта, а не на ведении переговоров.
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Представитель Кремля подчеркнул, что процесс посредничества США поставлен на паузу, но Белый дом остается в контакте с Москвой и Киевом. Пока до России не доводили детали недавней беседы спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера с Зеленским. Точной даты их визита в Москву нет.
Песков добавил, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не стоит на повестке. При необходимости его могут оперативно согласовать.
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