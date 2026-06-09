Путин во вторник встретится с главой Минобрнауки Фальковым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретится с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.
- На встрече будут обсуждаться различные аспекты развития науки и образования.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент работает в Кремле, отметил пресс-секретарь главы государства.
"Идут рабочие встречи, одна из них будет с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Президент последовательно, постоянно уделяет внимание вопросам развития и науки, и образования. Именно об этом сегодня пойдет речь, о самых различных аспектах", - сказал Песков журналистам.