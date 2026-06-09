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Путин во вторник встретится с главой Минобрнауки Фальковым - РИА Новости, 09.06.2026
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13:12 09.06.2026
Путин во вторник встретится с главой Минобрнауки Фальковым

Песков: Путин во вторник встретится с главой Минобрнауки Фальковым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретится с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.
  • На встрече будут обсуждаться различные аспекты развития науки и образования.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент работает в Кремле, отметил пресс-секретарь главы государства.
"Идут рабочие встречи, одна из них будет с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Президент последовательно, постоянно уделяет внимание вопросам развития и науки, и образования. Именно об этом сегодня пойдет речь, о самых различных аспектах", - сказал Песков журналистам.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий ФальковРоссия
 
 
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