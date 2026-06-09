Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что мирные переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем участвующим странам.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине, но Киев не готов к мирным договоренностям.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала, что мирные переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем участвующим странам.
"СМИ, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, - это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их. Мирные переговоры живы-здоровы и принесут большую пользу всем участвующим странам", - написала Луна в соцсети Х.
Президент РФ Владимир Путин ранее в июне заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.