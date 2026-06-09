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Конгрессвумен заявила, что мирные переговоры по Украине продолжаются - РИА Новости, 09.06.2026
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06:10 09.06.2026 (обновлено: 06:13 09.06.2026)
Конгрессвумен заявила, что мирные переговоры по Украине продолжаются

Конгрессвумен Луна: переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что мирные переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем участвующим странам.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине, но Киев не готов к мирным договоренностям.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала, что мирные переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем участвующим странам.
"СМИ, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, - это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их. Мирные переговоры живы-здоровы и принесут большую пользу всем участвующим странам", - написала Луна в соцсети Х.
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