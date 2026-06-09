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Пашинян ведет переговоры о вхождении своей партии в ЕНП, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2026
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13:07 09.06.2026
Пашинян ведет переговоры о вхождении своей партии в ЕНП, пишут СМИ

Euractiv: Пашинян ведет переговоры о вхождении своей партии в ЕНП

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никол Пашинян ведет переговоры о вхождении своей партии "Гражданский договор" в общеевропейскую политсилу "Европейская народная партия".
  • Партия Пашиняна "Гражданский договор", выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не набрала 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
  • Премьер-министр Армении заявил, что Армения продолжит сближение с Западом, но также будет развивать отношения с РФ и другими странами Евразийского экономического союза.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет переговоры в вхождении его партии "Гражданский договор" в общеевропейскую политсилу "Европейская народная партия" (ЕНП), пишет издание Euractiv со ссылкой на источники.
"Премьер-министр Никол Пашинян... ведет переговоры о вступлении своей проевропейской партии "Гражданский договор" в "Европейскую народную партию", - говорится в статье.
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Отмечается, что официальное решение еще не принято, также не утверждены никакие сроки. Однако Пашинян выразил заинтересованность во вхождении партии в ЕНП, которая может одобрить членство "Гражданского договора" уже в этом году, пишет СМИ.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор", выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Пашинян вскоре после завершения голосования заявил, что Армения продолжит сближение с Западом, но продолжит и участие в ЕАЭС, будет развивать отношения с РФ и с другими странами Евразийского экономического союза.
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В миреАрменияРоссияНикол ПашинянЕвропейская народная партияЕвразийский экономический союзПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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