Боязнь санкций в КНР из-за связей с Россией уходит в прошлое, заявил Титов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что в российско-китайских отношениях все меньше вопросов, связанных с боязнью санкций.
ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. В российско-китайских отношениях все меньше вопросов, связанных с боязнью санкций, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Согласно опубликованным 9 июня данным главного таможенного управления Китая, товарооборот КНР и РФ по итогам января-мая этого года вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 109,53 миллиарда долларов.
Во вторник в китайской столице открылся российско-китайский форум "Языки дружбы", он проходит в Китайском народном университете с 9 по 10 июня. Форум организован в рамках перекрестных Годов образования России и Китая Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития и Китайским народным университетом при поддержке компании "Транснефть". На конференции будут рассмотрены темы российско-китайского образовательного сотрудничества и подготовки межкультурных специалистов.
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