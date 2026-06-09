Боязнь санкций в КНР из-за связей с Россией уходит в прошлое, заявил Титов

ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. В российско-китайских отношениях все меньше вопросов, связанных с боязнью санкций, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Согласно опубликованным 9 июня данным главного таможенного управления Китая, товарооборот КНР и РФ по итогам января-мая этого года вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 109,53 миллиарда долларов.