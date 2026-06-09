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Боязнь санкций в КНР из-за связей с Россией уходит в прошлое, заявил Титов - РИА Новости, 09.06.2026
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11:20 09.06.2026
Боязнь санкций в КНР из-за связей с Россией уходит в прошлое, заявил Титов

Титов: в отношениях России и Китая все меньше вопросов, связанных с санкциями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Борис Титов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что в российско-китайских отношениях все меньше вопросов, связанных с боязнью санкций.
ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. В российско-китайских отношениях все меньше вопросов, связанных с боязнью санкций, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Сегодня все меньше вопросов, связанных с расчетами, боязнью санкций, боязнь будет уходить, а (российско-китайские - ред.) отношения развиваться", - заявил Титов журналистам в Пекине.
Он отметил, что в Пекине все больше верят в будущее российско-китайских отношений, в Китае растет доверие к связям с Россией, в особенности на фоне рисков, которые существуют в торгово-экономическом сотрудничестве с рядом других стран.
Согласно опубликованным 9 июня данным главного таможенного управления Китая, товарооборот КНР и РФ по итогам января-мая этого года вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 109,53 миллиарда долларов.
Во вторник в китайской столице открылся российско-китайский форум "Языки дружбы", он проходит в Китайском народном университете с 9 по 10 июня. Форум организован в рамках перекрестных Годов образования России и Китая Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития и Китайским народным университетом при поддержке компании "Транснефть". На конференции будут рассмотрены темы российско-китайского образовательного сотрудничества и подготовки межкультурных специалистов.
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