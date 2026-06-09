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Житель Оренбурга избил бывших сожительниц за дружбу после расставания с ним - РИА Новости, 09.06.2026
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11:38 09.06.2026 (обновлено: 11:39 09.06.2026)
Житель Оренбурга избил бывших сожительниц за дружбу после расставания с ним

Жителя Оренбурга оштрафовали за избиение двух бывших сожительниц

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Оренбурга оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что избил двух бывших сожительниц.
  • Мужчина пришел домой к одной из бывших девушек, увидел, что она и другая его бывшая подруга распивают спиртное, и нанес обеим телесные повреждения.
УФА, 9 июн – РИА Новости. Суд оштрафовал на 5 тысяч рублей жителя Оренбурга, который избил двух бывших сожительниц за то, что девушки сдружились и тесно общались после расставания с ним, сообщает мировой суд судебного участка № 4 Дзержинского района города.
Как сообщил суд, в марте мужчина пришел домой к одной из бывших девушек и увидел, что она и другая его бывшая подруга распивают спиртное.
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"Ему не понравилось, что его бывшие сожительницы подружились, довольно тесно между собой общаются и употребляют алкоголь, начался словесный конфликт, в ходе которого мужчина ударил обеих девушек и нанес им телесные повреждения", - выяснил мировой суд.
Пострадавшие девушки рассказали в суде подробности и возможные причины инцидента.
«
"В судебном заседании потерпевшие пояснили, что он начал конфликт, решив, что бывшие подруги будут действовать против него. В результате конфликта мужчина одной нанес около 10 ударов руками по различным частям тела и один удар ногой, а другую оттолкнул в грудь, схватил за ноги и протащил по полу", - сообщает суд.
Мужчина признал вину, отмечается в сообщении.
"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей по двум делам. Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано", - говорится в сообщении суда.
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