Житель Оренбурга избил бывших сожительниц за дружбу после расставания с ним

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Оренбурга оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что избил двух бывших сожительниц.

Мужчина пришел домой к одной из бывших девушек, увидел, что она и другая его бывшая подруга распивают спиртное, и нанес обеим телесные повреждения.

УФА, 9 июн – РИА Новости. Суд оштрафовал на 5 тысяч рублей жителя Оренбурга, который избил двух бывших сожительниц за то, что девушки сдружились и тесно общались после расставания с ним, сообщает мировой суд судебного участка № 4 Дзержинского района города.

Как сообщил суд, в марте мужчина пришел домой к одной из бывших девушек и увидел, что она и другая его бывшая подруга распивают спиртное.

"Ему не понравилось, что его бывшие сожительницы подружились, довольно тесно между собой общаются и употребляют алкоголь, начался словесный конфликт, в ходе которого мужчина ударил обеих девушек и нанес им телесные повреждения", - выяснил мировой суд.

Пострадавшие девушки рассказали в суде подробности и возможные причины инцидента.

« "В судебном заседании потерпевшие пояснили, что он начал конфликт, решив, что бывшие подруги будут действовать против него. В результате конфликта мужчина одной нанес около 10 ударов руками по различным частям тела и один удар ногой, а другую оттолкнул в грудь, схватил за ноги и протащил по полу", - сообщает суд.

Мужчина признал вину, отмечается в сообщении