На Западе раскрыли, что началось в Одессе после неожиданного хода России

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"Разумеется, все эти опасения возникают на фоне постройки укреплений вокруг Киева, а также других городов Украины. Недавно были опубликованы кадры масштабных оборонительных сооружений, которые Украина пытается наспех возвести вокруг Одессы. Это явный признак того, что украинская сторона ожидает возможного наступления России на Одессу. <…> Но теперь украинцы видят, что у России есть комплексы "Орешник", которые разнесут в щепки эти укрепления", — подметил Меркурис.