Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что началось в Одессе после неожиданного хода России - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 09.06.2026 (обновлено: 10:29 09.06.2026)
На Западе раскрыли, что началось в Одессе после неожиданного хода России

Аналитик Меркурис: "Орешник" может разнести в щепки укрепления ВСУ возле Одессы

© РИА Новости / Алексей Вовк Одесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Вовк
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паника из-за эффекта от удара комплексом "Орешник" по Украине охватила Одессу, где командование наспех пытается возвести оборонительные рубежи, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • По его словам, использование Россией ракет "Орешник" обрекает на провал попытки ВСУ окопаться под Одессой.
  • Он отмечает, что угроза потерять контроль над Одессой отражает упаднические настроения у киевского режима.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Паника из-за эффекта от последнего удара комплексом "Орешник" по Украине охватила Одессу, где командование наспех пытается возвести оборонительные рубежи, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«

"Ситуация для украинской армии и для украинских сил в целом продолжает ухудшаться. <…> Теперь украинцам приходится беспокоиться еще и из-за перспективы того, что россияне будут чаще использовать ракеты "Орешник" для ударов по их позициям. <…> Они увидели, какой эффект "Орешник" оказал на этот укрепленный район, и забили тревогу", — рассказал эксперт.

Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Уже труп": в США выступили с важным признанием по Украине
02:06
По его словам, "Орешник" обрекает на провал любые попытки ВСУ спешно окопаться под Одессой на фоне растущих опасений Киева перед российским наступлением.
«
"Разумеется, все эти опасения возникают на фоне постройки укреплений вокруг Киева, а также других городов Украины. Недавно были опубликованы кадры масштабных оборонительных сооружений, которые Украина пытается наспех возвести вокруг Одессы. Это явный признак того, что украинская сторона ожидает возможного наступления России на Одессу. <…> Но теперь украинцы видят, что у России есть комплексы "Орешник", которые разнесут в щепки эти укрепления", — подметил Меркурис.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Мендель сделала внезапное заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 15:47
В эфире также было отмечено, что угроза потерять контроль над черноморским городом отражает упаднические настроения киевского режима.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.
На прошлой неделе Владимир Путин назвал важными состоявшиеся удары "Орешником" для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым военным целям, в том числе в районе городской застройки.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Худшая катастрофа": СМИ раскрыли, как Стубб подставил Европу из-за России
01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныАлександр Меркурис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала