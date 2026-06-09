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В ГД предложили погашать часть кредита на обучение выпускникам с отличием - РИА Новости, 09.06.2026
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18:12 09.06.2026
В ГД предложили погашать часть кредита на обучение выпускникам с отличием

В ГД предложили погашать 25% долга по кредиту на обучение выпускникам с отличием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыпускница МГУ с красным дипломом в руках
Выпускница МГУ с красным дипломом в руках - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выпускница МГУ с красным дипломом в руках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили погашать 25% долга по образовательному кредиту за счет бюджета для выпускников с отличием.
  • Инициатива направлена на формирование материального стимула для лучшего освоения образовательных программ студентами, обучающимися на платной основе с использованием образовательного кредита.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили погашать 25% основного долга по образовательному кредиту за счет бюджета для выпускников с отличием.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу вас … рассмотреть возможность подготовки изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих частичное погашение за счет средств федерального бюджета 25% суммы основного долга по образовательному кредиту с государственной поддержкой для выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием", - сказано в обращении.
По мнению авторов обращения, реализация инициативы позволит сформировать понятный материальный стимул лучше осваивать образовательные программы для студентов, обучающихся на платной основе с использованием образовательного кредита.
По их словам, государству такая мера позволит связать финансовую поддержку образовательного кредитования с качественным результатом обучения, повысить мотивацию студентов к успешному завершению образовательных программ и поддержать молодых специалистов в первые годы после выхода на рынок труда.
Парламентарии отметили, что действующая модель господдержки образовательного кредитования ориентирована прежде всего на снижение финансовой нагрузки, но не содержит специального механизма поощрения студентов, которые в период обучения показывают устойчиво высокие академические результаты и завершают обучение с дипломом с отличием.
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