В ГД предложили погашать часть кредита на обучение выпускникам с отличием

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили погашать 25% долга по образовательному кредиту за счет бюджета для выпускников с отличием.

Инициатива направлена на формирование материального стимула для лучшего освоения образовательных программ студентами, обучающимися на платной основе с использованием образовательного кредита.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили погашать 25% основного долга по образовательному кредиту за счет бюджета для выпускников с отличием.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас … рассмотреть возможность подготовки изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих частичное погашение за счет средств федерального бюджета 25% суммы основного долга по образовательному кредиту с государственной поддержкой для выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием", - сказано в обращении.

По мнению авторов обращения, реализация инициативы позволит сформировать понятный материальный стимул лучше осваивать образовательные программы для студентов, обучающихся на платной основе с использованием образовательного кредита.

По их словам, государству такая мера позволит связать финансовую поддержку образовательного кредитования с качественным результатом обучения, повысить мотивацию студентов к успешному завершению образовательных программ и поддержать молодых специалистов в первые годы после выхода на рынок труда.