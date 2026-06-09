В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль.

Мужчина с осколочными ранениями голени доставлен в Шебекинскую ЦРБ, после оказания помощи его переведут в городскую больницу Белгорода.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Белгородской области мирный житель получил ранения при ударе украинского дрона по автомобилю, сообщил региональный оперативный штаб.

« "В районе села Доброе Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую ЦРБ", — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Там пострадавшему окажут помощь, а затем переведут в больницу областного центра.

По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 140 украинских беспилотников.