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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен мирный житель - РИА Новости, 09.06.2026
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08:32 09.06.2026 (обновлено: 09:25 09.06.2026)
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен мирный житель

В белгородском селе Доброе мужчина получил ранения при атаке на машину дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль.
  • Мужчина с осколочными ранениями голени доставлен в Шебекинскую ЦРБ, после оказания помощи его переведут в городскую больницу Белгорода.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Белгородской области мирный житель получил ранения при ударе украинского дрона по автомобилю, сообщил региональный оперативный штаб.
«

"В районе села Доброе Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую ЦРБ", — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Там пострадавшему окажут помощь, а затем переведут в больницу областного центра.
По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 140 украинских беспилотников.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать БПЛА гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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