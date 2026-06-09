Хохлова предложила создать единую госсистему кадетского образования

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова предложила создать единую государственную систему кадетского образования, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Инициатива была выдвинута на встрече с активом партийного проекта "Женское движение Единой России" Центрального федерального округа с секретарем Генсовета партии Владимиром Якушевым.

Представительницы ЦФО затронули круг тем от помощи семьям военнослужащих и поддержки экономики приграничья до воспитания подрастающего поколения и газификации.

Хохлова рассказала об итогах работы проекта "Женское движение" во Владимирской области. Более 250 женщин-политиков, управленцев, предпринимателей, общественниц, волонтеров объединились в муниципальные активы, проведено порядка 300 мероприятий по разным направлениям.

Спикер парламента указала, что Владимирская область уже сделала первый шаг в создании единой системы кадетского образования.